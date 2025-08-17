Глава OpenAI заявил о готовности потратить триллионы на развитие ИИ

На встрече с журналистами в Сан-Франциско Альтман признал ошибки при запуске GPT-5, но отметил, что спрос на продукт всё ещё высок. По его словам, трафик API удвоился за 48 часов, а количество пользователей ChatGPT продолжает расти. Альтман подчеркнул, что компания извлекла уроки из массового обновления продукта для сотен миллионов людей за один день.

Альтман также согласился с мнением, что индустрия ИИ может быть «пузырем», подобном интернет-буму 2000-х — многие инвестиции пока не приносят прибыли, но у технологии есть реальный потенциал.

При этом Альтман заявил, что OpenAI готова тратить триллионы долларов на строительство дата-центров и развитие инфраструктуры ИИ в ближайшем будущем.