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Опубликовано 15 февраля 2025, 18:45
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Глава Oracle призвал правительства делиться данными с искусственным интеллектом

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Основатель Oracle Ларри Эллисон призвал мировые правительства объединить национальные данные и поделиться ими с системами искусственного интеллекта, утверждая, что это позволит улучшить качество государственных услуг и сократить расходы.
Глава Oracle призвал правительства делиться данными с искусственным интеллектом
© Apple

Выступая на саммите в Дубае, Эллисон предложил хранить данные о здравоохранении, сельском хозяйстве и безопасности в единой базе данных, доступной для ИИ.

Эллисон утверждал, что такие страны, как Великобритания и ОАЭ, могут выиграть, сделав так свои правительства «более эффективными». Однако критики отмечают, что именно Oracle, крупнейшая компания по разработке баз данных, получит финансовую выгоду от таких изменений.

Эллисон также говорил о роли ИИ в видеонаблюдении и правоохранительной деятельности. Он представляет себе будущее, в котором ИИ постоянно следит за полицейскими и гражданами, обеспечивая постоянное наблюдение за людьми в целом. На одном из предыдущих мероприятий Oracle он рассказал о том, как беспилотники могут заменить полицейских в автомобильных погонях.