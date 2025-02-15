Глава Oracle призвал правительства делиться данными с искусственным интеллектом

Выступая на саммите в Дубае, Эллисон предложил хранить данные о здравоохранении, сельском хозяйстве и безопасности в единой базе данных, доступной для ИИ.

Эллисон утверждал, что такие страны, как Великобритания и ОАЭ, могут выиграть, сделав так свои правительства «более эффективными». Однако критики отмечают, что именно Oracle, крупнейшая компания по разработке баз данных, получит финансовую выгоду от таких изменений.

Эллисон также говорил о роли ИИ в видеонаблюдении и правоохранительной деятельности. Он представляет себе будущее, в котором ИИ постоянно следит за полицейскими и гражданами, обеспечивая постоянное наблюдение за людьми в целом. На одном из предыдущих мероприятий Oracle он рассказал о том, как беспилотники могут заменить полицейских в автомобильных погонях.