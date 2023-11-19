Глава отдела безопасности Apple резко против загрузки приложений на iPhone не из App Store

В отличие от аргументов в пользу предоставления пользователям большего выбора, Крстич отверг эту идею, назвав ее «большим недоразумением». Он подчеркнул, что сторонняя загрузка может вынудить пользователей перейти на менее безопасные альтернативы за пределами «надежного App Store».

Пока Apple решает дилеммы, связанные с безопасностью и потенциальными изменениями в нормативно-правовой базе, закулисная борьба технологического гиганта становится достоянием гласности.