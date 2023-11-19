Глава отдела безопасности Apple резко против загрузки приложений на iPhone не из App Store«Больше недоразумение»
Слава службы безопасности Apple рассказал о напряженной борьбе технологического гиганта со взломом собственных смартфонов iPhone. Иван Крстич поведал о неустанных усилиях компании по защите своих устройств от противоправных действий и затронул тему надвигающейся «угрозы» магазинов приложений сторонних разработчиков и загрузки приложений на устройства вне Apple Store.
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В отличие от аргументов в пользу предоставления пользователям большего выбора, Крстич отверг эту идею, назвав ее «большим недоразумением». Он подчеркнул, что сторонняя загрузка может вынудить пользователей перейти на менее безопасные альтернативы за пределами «надежного App Store».
Пока Apple решает дилеммы, связанные с безопасностью и потенциальными изменениями в нормативно-правовой базе, закулисная борьба технологического гиганта становится достоянием гласности.