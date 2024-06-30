Глава отдела ИИ Microsoft: воровать контент из открытого доступа - вполне нормально

В интервью CNBC Сулейман защитил использование компаниями ИИ онлайн-контента для обучения моделей, заявив, что это "подпадает под понятие добросовестного использования".

Его комментарии появились на фоне многочисленных судебных исков, обвиняющих Microsoft и OpenAI в незаконном использовании материалов, защищенных авторским правом, для обучения систем искусственного интеллекта. Критики утверждают, что позиция Сулеймана подрывает защиту авторских прав, автоматически предоставляемую авторам при публикации, вопреки его утверждению, что такая защита аннулируется при публикации в Интернете.

Высказывания Сулеймана вызвали пристальное внимание не только из-за их юридических последствий, но и из-за этических соображений, касающихся прав на интеллектуальную собственность и развития ИИ, пишет The Verge.