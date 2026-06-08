Глава Palantir сравнил бездумное использование ИИ с зависимостью от порнографии

По мнению Карпа, некоторые люди настолько увлекаются «бездумным применением нейросетей», что это напоминает «зависимость от порнографии». Он добавил, что чем больше токенов тратится, тем более низкого качества получается результат.

Позицию Карпа поддержал и операционный директор Uber. Он отметил, что многие компании пока не видят прямой связи между «растущими расходами на ИИ» и «реальным повышением эффективности бизнеса».