Глава Palantir сравнил бездумное использование ИИ с зависимостью от порнографии

Опубликовано 08 июня 2026, 13:281 мин.
Глава Palantir сравнил бездумное использование ИИ с зависимостью от порнографииСогласный?
Алекс Карп, руководитель Palantir (разработчик систем анализа данных и ИИ), высказался о «токенмаксинге». Как нам объясняют СМИ, это «стремление использовать как можно больше вычислительных единиц ИИ». Так, Карп сравнил такое «неумеренное потребление» с порно. Точнее, с зависимостью от 18+ контента.
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По мнению Карпа, некоторые люди настолько увлекаются «бездумным применением нейросетей», что это напоминает «зависимость от порнографии». Он добавил, что чем больше токенов тратится, тем более низкого качества получается результат.
Позицию Карпа поддержал и операционный директор Uber. Он отметил, что многие компании пока не видят прямой связи между «растущими расходами на ИИ» и «реальным повышением эффективности бизнеса».
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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