Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok

Он утверждает, что стратегия Китая предполагает получение личной информации по всему миру, использование аналитики больших данных и развитие искусственного интеллекта. Эта осторожность отражает усилия США по регулированию приложения, кульминацией которых стал законопроект Конгресса, предусматривающий запрет TikTok, если он не отделится от своей материнской компании ByteDance, базирующейся в Пекине.

Представитель TikTok Даниэль Морган опроверг утверждения канадских властей, заявив: «TikTok никогда не передавал данные канадских пользователей китайскому правительству, и мы бы не стали этого делать, если бы нас об этом попросили».