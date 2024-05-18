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Приложения
Опубликовано 18 мая 2024, 19:09
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Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok

Согласны с ним?
Глава канадской разведки Давид Виньо сделал резкое предупреждение канадцам об использовании TikTok, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных. В интервью CBC News Виньо подчеркивает, что данные пользователей TikTok «доступны правительству Китая».
Глава разведки Канады предостерег граждан от использования TikTok
© Ferra

Он утверждает, что стратегия Китая предполагает получение личной информации по всему миру, использование аналитики больших данных и развитие искусственного интеллекта. Эта осторожность отражает усилия США по регулированию приложения, кульминацией которых стал законопроект Конгресса, предусматривающий запрет TikTok, если он не отделится от своей материнской компании ByteDance, базирующейся в Пекине.

Представитель TikTok Даниэль Морган опроверг утверждения канадских властей, заявив: «TikTok никогда не передавал данные канадских пользователей китайскому правительству, и мы бы не стали этого делать, если бы нас об этом попросили».

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#критика
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#TikTok