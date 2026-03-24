Опубликовано 24 марта 2026, 22:32
Глава Reddit объяснил пользу впускать на интернет-форумы по биометрии

Например, Face/Touch ID
Компании постепенно либо отказываются, либо предлагают другие методы входа в аккаунты, отличных от привычных логинов и паролей: Passkeys, либо биометрия. Как отметил глава Reddit Стив Хаффман, у них есть важное преимущество.
Глава Reddit объяснил пользу впускать на интернет-форумы по биометрии

При использовании таких методов сайт не хранит ваш пароль. Устройство просит подтвердить личность с помощью биометрии (посмотреть в камеру или приложить палец). После этого сайт получает только подтверждение, что это действительно вы. Никакие личные данные или биометрия при этом не передаются.

По словам Хаффмана, это не только повышает безопасность, но и помогает убедиться, что перед системой находится реальный человек. Что особенно важно для того же Reddit. Платформа сейчас борется с большим количеством ботов, ставшими более активными на фоне развития ИИ.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
