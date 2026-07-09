Его главная мысль следующая: сам по себе умный ИИ не так важен, как его способность «встраиваться» в повседневную жизнь человека через разные устройства.

Ро приводит пример. Умные часы отслеживают сон, а на основе этих данных ИИ помогает скорректировать расписание на следующий день. При этом ИИ постепенно переходит от роли «советника» к роли «помощника», который может сам совершать действия на устройстве. Но люди всё равно должны знать, что ИИ делает для них, и «сохранять контроль», подчёркивает представитель Samsung.

По мнению Ро, смартфоны — это центр взаимодействия с ИИ, ведь они «всегда рядом с нами». Складные же модели дают ещё больше пространства для работы.