Приложения
Опубликовано 09 июля 2026, 22:11
1 мин.

Глава Samsung: умный ИИ — это не главное

Важнее, чтобы он понимал человека
Samsung не так давно подтвердила, что презентация Galaxy Unpacked пройдёт 22 июля в Лондоне. И речь на ней пойдёт не только о смартфонах. Глава подразделения мобильных устройств Samsung Тэ Мун Ро опубликовал статью, в которой объяснил, куда компания движется в области ИИ.
Глава Samsung: умный ИИ — это не главное

© Ferra.ru

Его главная мысль следующая: сам по себе умный ИИ не так важен, как его способность «встраиваться» в повседневную жизнь человека через разные устройства.

Ро приводит пример. Умные часы отслеживают сон, а на основе этих данных ИИ помогает скорректировать расписание на следующий день. При этом ИИ постепенно переходит от роли «советника» к роли «помощника», который может сам совершать действия на устройстве. Но люди всё равно должны знать, что ИИ делает для них, и «сохранять контроль», подчёркивает представитель Samsung.

По мнению Ро, смартфоны — это центр взаимодействия с ИИ, ведь они «всегда рядом с нами». Складные же модели дают ещё больше пространства для работы.

Источник:Samsung
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
,
#Samsung
,
#мнение
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. Глава Samsung: умный ИИ — это не главное