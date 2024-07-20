Глава Telegram объявил о деанонимизации публичных аккаунтов

Дуров отметил, что этот шаг является мерой по усилению борьбы платформы с мошенниками, особенно с теми, которые нацелены на новичков в криптовалютном пространстве. Инициатива совпадает с аналогичной практикой других социальных сетей, таких как Instagram*.

Дуров пояснил: «мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в криптовалютной сфере. Скоро Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов».

Функция удобная, конечно, но философия мессенджера всегда была про «анонимность».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена