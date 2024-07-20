Глава Telegram объявил о деанонимизации публичных аккаунтов

Опубликовано 20 июля 2024, 14:57
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Глава Telegram объявил о деанонимизации публичных аккаунтовК счастью, частичной
Павел Дуров, основатель Telegram и Вконтакте, объявил о новой функции мессенджера. С 19 июля 2024 года Telegram начнет отображать дополнительную информацию о публичных аккаунтах, включая страну регистрации и дату создания аккаунта.
Дуров отметил, что этот шаг является мерой по усилению борьбы платформы с мошенниками, особенно с теми, которые нацелены на новичков в криптовалютном пространстве. Инициатива совпадает с аналогичной практикой других социальных сетей, таких как Instagram*.
Дуров пояснил: «мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, стремящимися обмануть новичков в криптовалютной сфере. Скоро Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов».
Функция удобная, конечно, но философия мессенджера всегда была про «анонимность».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена