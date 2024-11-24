Опубликовано 24 ноября 2024, 20:161 мин.
Глава TikTok пообщался с Илоном Маском — главным союзником нового президента СШАНа фоне надвигающегося запрета
По сообщениям The Wall Street Journal, генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу обсуждает с Илоном Маском потенциальное влияние администрации будущего президента США Дональда Трампа на политику в области технологий. Переговоры ведутся в тот момент, когда TikTok предстоит в середине января «отойти» от своего китайского владельца ByteDance, либо попасть под запрет в стране.
Хотя Чу и Маск не обсуждают стратегию сохранения TikTok в случае запрета, ByteDance рассматривает Маска как «ценного посредника», который поможет «справиться» с политикой времен Трампа.
Трамп, чья кампания использовала TikTok для привлечения избирателей-зумеров, выразил «неоднозначное отношение» к платформе. Несмотря на то, что он назвал TikTok угрозой национальной безопасности, он признал его культурное значение, заявив в интервью CNBC, что запретить его было бы сложным решением.