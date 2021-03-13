Глава WhatsApp заявил, что Apple не хочет, чтобы люди использовали Android

Несколько месяцев назад Apple решила добавить в App Store «ярлыки конфиденциальности». Они должны показывать подробности о том, какие данные собирает приложение. Эти ярлыки показали, что WhatsApp собирает как минимум 22 типа данных. Команда мессенджера на это заметила, что iMessage не получил и вовсе никакого «ярлыка конфиденциальности». Чуть позже Apple добавила его на своём сайте. Однако глава WhatsApp всё равно критикует компанию. Он заявил, что ярлык мессенджера показывает: приложение собирает платёжную информацию, а ярлык iMessage — нет. Глава WhatsApp уверен, что Apple здесь просто недоговаривает правду.

Также Кэткарт заявил, что главный интерес Apple — чтобы все использовали iPhone. Поэтому Apple не хочет, чтобы люди пользовались WhatsApp, так же, как не хочет, чтобы они перешли на Android.