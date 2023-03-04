Главная фишка смартфонов Google Pixel стала доступна на iPhone

Magic Eraser удаляет с фотографий объекты. Звучит достаточно просто, но реализация функционала выполнена на высшем уровне. На смартфонах Pixel обработкой занимается собственный чип компании, а подписчикам Google one потребуется Интернет. Инструмент может удалять людей и объекты, а режим "Camouflage" позволяет изменить оттенок выбранных элементов, чтобы "помочь им естественно слиться с остальной частью фотографии".

При просмотре изображения в Google Фото внизу появится подсказка, когда Magic Eraser обнаружит объекты, которые нужно удалить. Чтобы начать пользоваться “волшебным ластиком” вам потребуется оплачивать ежемесячную подписку на Google One за $1,99.