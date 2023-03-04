Главная фишка смартфонов Google Pixel стала доступна на iPhone

Главная фишка смартфонов Google Pixel стала доступна на iPhoneЧто в ней особенного
После анонса на прошлой неделе функция Magic Eraser теперь доступна для всех подписчиков Google One. Да, даже включая тех, кто использует iOS. Magic Eraser появилась на моделях Pixel 6 и 6 Pro в 2021 году, затем перешла на модели 6a и серию Pixel 7.
Фото: Google
Magic Eraser удаляет с фотографий объекты. Звучит достаточно просто, но реализация функционала выполнена на высшем уровне. На смартфонах Pixel обработкой занимается собственный чип компании, а подписчикам Google one потребуется Интернет. Инструмент может удалять людей и объекты, а режим "Camouflage" позволяет изменить оттенок выбранных элементов, чтобы "помочь им естественно слиться с остальной частью фотографии".
При просмотре изображения в Google Фото внизу появится подсказка, когда Magic Eraser обнаружит объекты, которые нужно удалить. Чтобы начать пользоваться “волшебным ластиком” вам потребуется оплачивать ежемесячную подписку на Google One за $1,99.