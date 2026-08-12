Приложения
Опубликовано 12 августа 2026, 14:04
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Главная страница Google Поиска тоже получит упор на ИИ

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Привычная кнопка «Поиск» может уйти на второй план с главной страницы Google. Компания уже тестирует дизайн, где её место занимают ИИ-функции.
Главная страница Google Поиска тоже получит упор на ИИ

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Новый макет заметили у части пользователей, которые посещали на google.com без входа в аккаунт. Вместо классической кнопки поиска под строкой ввода появляются три новые кнопки: «Создать изображения», «Спросить о файлах» и «Мозговой штурм». Кнопка «Мне повезёт» пока на месте.

Две из трёх новых функций работают без регистрации. Пользователи могут загрузить документ или PDF и задавать вопросы о его содержании, а также использовать ИИ для обсуждения идей. Создание изображений, напротив, требует входа в аккаунт.

Изменения пока зависят от региона, браузера и сессии. Google официально не комментирует масштабы теста.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#поиск
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#искусственный интеллект
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#Google
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