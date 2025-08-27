Главную страницу фотобанка Imgur заполонили оскорбительные мемы в знак протеста

Опубликовано 27 августа 2025, 19:051 мин.
Главную страницу фотобанка Imgur заполонили оскорбительные мемы в знак протестаПротив MediaLab
Пользователи Imgur устроили массовый онлайн-протест против компании MediaLab, владельца сайта с 2021 года. Оскорбительные мемы с Джоном Оливером буквально заполнили главную страницу.
© Imgur
Проблемы начались после того, как в 2023 году сайт стал ограничивать контент. Пользователи жалуются на сбои в работе, включая проблемы с уведомлениями, а также на сокращение команды модераторов в США в пользу ИИ. Некоторые отмечают, что теперь удаляется или скрывается критический контент о владельце и его политике.
Точные причины всплеска недовольства пока не ясны (на момент публикации), но сегодня мемы на главной странице Imgur доминируют, и команда сайта не успевает справляться с потоком. На сколько долго мем-спам останется на главной странице — тоже неизвестно.