Главный конкурент Twitter достиг 15 млн аудитории: Bluesky после выборов в США

Опубликовано 15 ноября 2024, 12:451 мин.
Главный конкурент Twitter достиг 15 млн аудитории: Bluesky после выборов в СШАПротивники Трампа уходят
Bluesky, децентрализованная платформа для публикации коротких сообщений (аналог Twitter), преодолела отметку в 15 миллионов пользователей благодаря недавнему росту регистраций после президентских выборов в США, пишут СМИ. Платформа, основанная на протоколе AT, добавила почти миллион новых пользователей всего за последнюю неделю. Как сообщила операционный директор Bluesky, Роуз Ванг, большинство новых пользователей приходят из США.
© Bluesky
На момент написания материала приложение Bluesky занимало первое место в iOS App Store, обгоняя конкурентов, таких как ChatGPT и Google. Этот быстрый рост стал важным достижением, поскольку платформа продолжает набирать популярность среди альтернатив X (бывший Twitter). Платформа, например, позволяет пользователям создавать собственные ленты на основе алгоритмов, помимо стандартных «Discover» и «Popular With Friends».
Bluesky также внедрила несколько новых функций, включая возможность публикации видео, закрепления постов, настройки шрифтов и «ряд мер против токсичности».