Приложения
Опубликовано 15 ноября 2024, 12:45
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Главный конкурент Twitter достиг 15 млн аудитории: Bluesky после выборов в США

Противники Трампа уходят
Bluesky, децентрализованная платформа для публикации коротких сообщений (аналог Twitter), преодолела отметку в 15 миллионов пользователей благодаря недавнему росту регистраций после президентских выборов в США, пишут СМИ. Платформа, основанная на протоколе AT, добавила почти миллион новых пользователей всего за последнюю неделю. Как сообщила операционный директор Bluesky, Роуз Ванг, большинство новых пользователей приходят из США.
Главный конкурент Twitter достиг 15 млн аудитории: Bluesky после выборов в США

© Bluesky

На момент написания материала приложение Bluesky занимало первое место в iOS App Store, обгоняя конкурентов, таких как ChatGPT и Google. Этот быстрый рост стал важным достижением, поскольку платформа продолжает набирать популярность среди альтернатив X (бывший Twitter). Платформа, например, позволяет пользователям создавать собственные ленты на основе алгоритмов, помимо стандартных «Discover» и «Popular With Friends».

Bluesky также внедрила несколько новых функций, включая возможность публикации видео, закрепления постов, настройки шрифтов и «ряд мер против токсичности».

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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#социальная сеть
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#TWITTER