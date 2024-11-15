Главный конкурент Twitter достиг 15 млн аудитории: Bluesky после выборов в США

На момент написания материала приложение Bluesky занимало первое место в iOS App Store, обгоняя конкурентов, таких как ChatGPT и Google. Этот быстрый рост стал важным достижением, поскольку платформа продолжает набирать популярность среди альтернатив X (бывший Twitter). Платформа, например, позволяет пользователям создавать собственные ленты на основе алгоритмов, помимо стандартных «Discover» и «Popular With Friends».

Bluesky также внедрила несколько новых функций, включая возможность публикации видео, закрепления постов, настройки шрифтов и «ряд мер против токсичности».