Обновленная функция черновиков позволяет пользователям начать работу над постом, сохранить его и вернуться к нему позже, чтобы убрать или опубликовать.

В дополнение к расширенным возможностям черновиков Threads* представляет новые инструменты, направленные на поддержку авторов и бизнеса. Теперь платформа предоставляет подробную информацию об эффективности постов, включая такие показатели, как просмотры, репосты, а также демографические данные о подписчиках, такие как возраст, пол и местоположение.

Threads* также добавил функцию выкладывания постов позже, по таймеру. Пользователи могут планировать посты на определенные дни или время.

В настоящее время эти новые функции доступны в веб-версии Threads*, а в ближайшем будущем планируется интегрировать их в мобильное приложение.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена