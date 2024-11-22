«Главный уборщик открытого кода» отметил 20 лет работы в Linux Foundation

Землин, который ранее возглавлял Free Standards Group (FSG), руководил слиянием с Open Source Development Labs (OSDL) для создания The Linux Foundation в 2007 году. Его целью была стандартизация Linux и создание благоприятной среды для разработчиков с упором на такие услуги, как инфраструктура проекта, юридическая помощь и защита открытого исходного кода.

С годами Фонд расширил сферу своей деятельности, поскольку Linux получил распространение в различных отраслях, включая автомобилестроение, облачные вычисления и высокопроизводительные вычисления. Землин выделил три ключевых ценности, которые определяют успех Фонда: «помощь, надежда и смирение». Он подчеркнул, что важно быть полезным для разработчиков, выступать в роли «уборщиков открытого кода», занимаясь логистикой разработки программного обеспечения, и в то же время поддерживать оптимизм «перед лицом раннего скептицизма».

Отмечая два десятилетия своей руководящей деятельности, Землин подчеркивает необходимость «сильного, инклюзивного сообщества в разработке с открытым исходным кодом».