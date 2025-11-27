Главу Anthropic вызвали в Конгресс США из-за кибератаки с участием ИИ компании

Письма с аналогичной просьбой получили также CEO Google Cloud Томас Куриан и CEO Quantum Xchange Эдди Зервигон.

По данным Anthropic, подозрительная активность была замечена в середине сентября. Расследование показало, что группа, по оценке компании, спонсируемая Китаем, использовала возможности Claude для проведения кибератак почти без участия человека. Целью стали крупные технологические компании, финансовые учреждения, химические предприятия и государственные агентства. Из примерно 30 попыток проникновения атаки удалось в нескольких случаях.

Представитель Anthropic отказался давать комментарии СМИ о предстоящих слушаниях.