Приложения
Опубликовано 15 июня 2026, 10:40
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Главу Минцифры Германии уличили в частом использовании ИИ для речей

И статей
Немецкое издание Die Zeit проверило тексты министра цифровых технологий Германии Кастена Вильдбергера с помощью ИИ-инструмента Pangram. Они утверждают, что в его выступлениях и статьях есть «признаки работы искусственного интеллекта».
Главу Минцифры Германии уличили в частом использовании ИИ для речей

© Ferra.ru

Типичные «почерки» ИИ: длинные перечисления, частое использование тире, а также обороты с отрицанием или вопросом-утверждением. Из 30 проанализированных речей министра, как пишут журналисты, одна «полностью написана нейросетью», а ещё семь — с «заметной помощью ИИ».

В ответ на это в Минцифры ФРГ заявили, что министр относится к ИИ как к «инструменту». Там признали, мол, черновики действительно готовятся с его помощью, но итоговый текст «всегда проверяет человек». И именно человек «несёт за него ответственность».

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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