Главу управления по авторским правам США уволили после критики обучения ИИ

Отчет утверждает, что коммерческое использование ИИ для создания контента, конкурирующего с оригинальными работами, особенно при незаконном доступе к данным, выходит за рамки fair use. Ключевые вопросы касаются этапов обучения ИИ, включая предварительную тренировку, когда модели поглощают огромные объемы данных, и «запоминания», когда ИИ воспроизводит защищенные произведения. Отчет подчеркивает, что копирование данных для обучения может нарушать права авторов, и призывает развивать рынок лицензирования, где ИИ-компании платят за использование контента.

На следующий день после публикации президент США Дональд Трамп уволил главу Copyright Office Ширу Перлмуттер.

Демократы связывают увольнение с отчетом, который может осложнить работу ИИ-гигантов, таких как OpenAI.