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Опубликовано 14 мая 2025, 23:15
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Главу управления по авторским правам США уволили после критики обучения ИИ

Отчет Copyright Office об ИИ вызвал споры и увольнение главы ведомства
Управление по авторским правам США (Copyright Office) выпустило отчет, ставящий под сомнение использование ИИ-компаниями защищенных авторским правом материалов для обучения моделей. Документ анализирует доктрину «добросовестного использования» (fair use), позволяющую ограниченное использование защищенных материалов без разрешения правообладателя. Правда, его выводы, видимо, привели к увольнению главы Copyright Office
Главу управления по авторским правам США уволили после критики обучения ИИ

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Отчет утверждает, что коммерческое использование ИИ для создания контента, конкурирующего с оригинальными работами, особенно при незаконном доступе к данным, выходит за рамки fair use. Ключевые вопросы касаются этапов обучения ИИ, включая предварительную тренировку, когда модели поглощают огромные объемы данных, и «запоминания», когда ИИ воспроизводит защищенные произведения. Отчет подчеркивает, что копирование данных для обучения может нарушать права авторов, и призывает развивать рынок лицензирования, где ИИ-компании платят за использование контента.

На следующий день после публикации президент США Дональд Трамп уволил главу Copyright Office Ширу Перлмуттер.

Демократы связывают увольнение с отчетом, который может осложнить работу ИИ-гигантов, таких как OpenAI.