Главы Amazon были согласны, чтобы людей тайно подключали к платным тарифам

Теперь FTC добавила дополнительные подробности, включая внутренние сообщения и имена трех высокопоставленных руководителей Amazon, предположительно участвовавших в этой схеме.

Среди упомянутых в иске руководителей - Нил Линдсей, старший вице-президент, курирующий программу Prime, Рассел Грандинетти, старший вице-президент по работе с международными потребителями, и Джамиль Гани, вице-президент, курирующий подписки на Prime. В жалобе утверждается, что Amazon использовала обманчивую тактику, чтобы сделать регистрацию в программе Prime легкой и случайной. По имеющимся данным, в 2016 году сотрудники Amazon высказывали руководству компании свои опасения по поводу этих стратегий, однако никаких мер принято не было.

В иске также говорится о том, что Amazon намеренно усложняет процесс отмены подписки на Prime и использует «темные схемы» для обмана покупателей.