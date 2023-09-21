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18:00, 21 сентября 2023
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Главы Amazon были согласны, чтобы людей тайно подключали к платным тарифам

И ничего против этого не предпринимали

Amazon столкнулась с новыми обвинениями в измененном иске FTC, утверждающей, что руководители компании были не против тайного подключения людей к Amazon Prime. В первоначальном иске, поданном в июне, компания обвинялась в том, что с помощью расположенных на видном месте кнопок оформления заказа она ввела в заблуждение миллионы людей, невольно подписавшихся на программу Prime.

Теперь FTC добавила дополнительные подробности, включая внутренние сообщения и имена трех высокопоставленных руководителей Amazon, предположительно участвовавших в этой схеме.

Среди упомянутых в иске руководителей - Нил Линдсей, старший вице-президент, курирующий программу Prime, Рассел Грандинетти, старший вице-президент по работе с международными потребителями, и Джамиль Гани, вице-президент, курирующий подписки на Prime. В жалобе утверждается, что Amazon использовала обманчивую тактику, чтобы сделать регистрацию в программе Prime легкой и случайной. По имеющимся данным, в 2016 году сотрудники Amazon высказывали руководству компании свои опасения по поводу этих стратегий, однако никаких мер принято не было.

В иске также говорится о том, что Amazon намеренно усложняет процесс отмены подписки на Prime и использует «темные схемы» для обмана покупателей.

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