Главы Amazon были согласны, чтобы людей тайно подключали к платным тарифам

Главы Amazon были согласны, чтобы людей тайно подключали к платным тарифамИ ничего против этого не предпринимали
Amazon столкнулась с новыми обвинениями в измененном иске FTC, утверждающей, что руководители компании были не против тайного подключения людей к Amazon Prime. В первоначальном иске, поданном в июне, компания обвинялась в том, что с помощью расположенных на видном месте кнопок оформления заказа она ввела в заблуждение миллионы людей, невольно подписавшихся на программу Prime.
Теперь FTC добавила дополнительные подробности, включая внутренние сообщения и имена трех высокопоставленных руководителей Amazon, предположительно участвовавших в этой схеме.
Среди упомянутых в иске руководителей - Нил Линдсей, старший вице-президент, курирующий программу Prime, Рассел Грандинетти, старший вице-президент по работе с международными потребителями, и Джамиль Гани, вице-президент, курирующий подписки на Prime. В жалобе утверждается, что Amazon использовала обманчивую тактику, чтобы сделать регистрацию в программе Prime легкой и случайной. По имеющимся данным, в 2016 году сотрудники Amazon высказывали руководству компании свои опасения по поводу этих стратегий, однако никаких мер принято не было.
В иске также говорится о том, что Amazon намеренно усложняет процесс отмены подписки на Prime и использует «темные схемы» для обмана покупателей.