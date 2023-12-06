Глубока ли кроличья нора: Bing обзавелся «глубоким поиском» на основе GPT-4

Глубока ли кроличья нора: Bing обзавелся «глубоким поиском» на основе GPT-4В чем ег
Microsoft собирается изменить рынок поисковых систем с помощью своей новейшей функции - Deep Search, работающей на базе GPT-4. Попрощайтесь с необходимостью составлять идеальный ИИ-запрос - Deep Search превратит ваши расплывчатые запросы в подробный кладезь информации.
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Представьте, что вы спрашиваете Bing «как работают системы баллов в Японии» и получаете исчерпывающую информацию о различных программах карт лояльности с указанием преимуществ, требований и ограничений. Но и это еще не все - Bing's GPT-4 может пойти дальше, изучив иммиграционную политику, стоимость проезда в общественном транспорте и многое другое, и все это в рамках одного поиска.
Отображаясь в виде панели на странице результатов поиска, Deep Search предлагает вам целый буфет тем, связанных с вашим запросом. Просто выберите ту, которая вызывает у вас любопытство, и Bing с точностью подберет результаты. Конечно, это может занять до 30 секунд, но глубина информации стоит того, чтобы подождать.
Пока Deep Search находится в экспериментальной стадии для избранных, но он, несомненно, изменит ситуацию.