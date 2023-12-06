Глубока ли кроличья нора: Bing обзавелся «глубоким поиском» на основе GPT-4

Отображаясь в виде панели на странице результатов поиска, Deep Search предлагает вам целый буфет тем, связанных с вашим запросом. Просто выберите ту, которая вызывает у вас любопытство, и Bing с точностью подберет результаты. Конечно, это может занять до 30 секунд, но глубина информации стоит того, чтобы подождать.

Пока Deep Search находится в экспериментальной стадии для избранных, но он, несомненно, изменит ситуацию.