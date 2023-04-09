Глюк в "Найти iPhone" направил "злобных незнакомцев" к дому мужчины

Больше всего Шустер беспокоился о безопасности своей семьи, так как люди появлялись в его доме в любое время суток. Местный шериф Эрик Фаган выразил обеспокоенность ситуацией и призвал Apple принять меры, заявив, что бездействие ставит под угрозу жизни невинных людей.

Несмотря на попытки связаться с Apple по этому вопросу, неизвестно, планируют ли они исправить неполадку или провести дальнейшее расследование. Приложение “Найти iPhone” также вызывало проблемы в других частях страны, а один из инцидентов в 2021 году привел к тому, что в район были направлены бронированные автомобили.