Глюк в "Найти iPhone" направил "злобных незнакомцев" к дому мужчины

Глюк в "Найти iPhone" направил "злобных незнакомцев" к дому мужчиныЗа несколько лет около десятка
Мужчина из Техаса был ошибочно обвинен в краже личных устройств из-за сбоя в приложении "Найти iPhone". Скотту Шустеру, инженеру-программисту, за последние несколько лет пришло около десятка “злобных незнакомцев”, утверждавших, что их пропавший телефон в последний раз пинговался по его адресу.
Фото: ABC 13
Больше всего Шустер беспокоился о безопасности своей семьи, так как люди появлялись в его доме в любое время суток. Местный шериф Эрик Фаган выразил обеспокоенность ситуацией и призвал Apple принять меры, заявив, что бездействие ставит под угрозу жизни невинных людей.
Несмотря на попытки связаться с Apple по этому вопросу, неизвестно, планируют ли они исправить неполадку или провести дальнейшее расследование. Приложение “Найти iPhone” также вызывало проблемы в других частях страны, а один из инцидентов в 2021 году привел к тому, что в район были направлены бронированные автомобили.