Gmail исполняется 20 лет: взгляд в прошлое и вопросы о будущем

Несмотря на то, что первый запуск переосмыслил электронную почту и стал центральной частью «сетевой идентичности», остается вопрос: останется ли Gmail таким же важным еще через 20 лет?

Многие больше всего помнят о бесплатном хранилище, но для Google именно молниеносный поиск выделил Gmail на фоне остальных. Со временем в Gmail появились новые темы, мобильная интеграция, а также такие функции, как избранные письма и возможность отписаться от рассылки. Однако некоторые утверждают, что по сравнению с быстрым развитием онлайн-коммуникаций с помощью таких платформ, как Telegram, он кажется «застойным»

Несмотря на изменения, электронная почта сохраняет свою ценность как инструмент ведения записей. Благодаря своим возможностям архивирования Gmail хранит все — от маршрутов путешествий до сообщений близких людей — и служит цифровой «капсулой времени», пишет автор статьи.

Gmail, по его мнению, стал своебразным онлайн-паспортом, связанным с бесчисленными учетными записями и именами пользователей. Это ключ к приложениям, здравоохранению и даже банковским счетам. Потеря доступа к Gmail может означать потерю доступа ко всей вашей «цифровой жизни».

Хотя первоначальный восторг от Gmail, возможно, уже угас, огромное время, вложенное каждым пользоватем в платформу, делает отказ от нее нецелесообразным.

Революция в области электронной почты, возможно, уже закончилась, но будущее, пишет The Verge, Gmail зависит от того, как мы приспособимся к меняющимся привычкам общения и сделаем управление нашим цифровым архивом менее болезненным.