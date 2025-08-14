Gmail на телефоне научился превращать письма в события в календаре в один клик

Gemini автоматически ищет в письмах детали событий и показывает кнопку «Добавить в календарь». Нажав на неё, вы увидите панель подтверждения, где можно сразу сохранить событие в календарь. Главное, что всё это без необходимости вручную переключаться между приложениями или вводить данные.

Ранее на мобильных устройствах Gemini позволял создавать, редактировать и удалять события только вручную. Теперь же он сам находит события в письмах и даже может предложить добавить все найденные события сразу, если их несколько.

Есть ограничения: функция пока работает только на английском языке и не активируется для писем, которые Gmail уже обрабатывает автоматически, например подтверждений ресторанов или авиарейсов.

Функция доступна для большинства планов Workspace, а также для подписчиков Google AI Pro и Ultra.