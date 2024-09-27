Gmail получил ИИ-функцию, которая подскажет ответ на письмо

Новая система анализирует содержание писем и представляет три адаптированных ответа. Каждое предложение может быть предварительно просмотрено и исправлено: пользователи могут легко вставить ответ, включающий приветствие и заключение, в электронное письмо для дальнейшей настройки, пишут СМИ.

В настоящее время “Контекстные умные ответы” доступны только на английском языке и предназначены исключительно для платных подписчиков Google One AI Premium и Gemini Business.