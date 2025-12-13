Приложения
Голливудского режиссёра признали виновным в краже $11 млн у Netflix на Ferrari

И Rolls-Royce
Голливудский режиссёр Карл Эрик Ринш, известный по фильму «47 ронинов», признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Нью-Йорке установил, что он похитил 11 миллионов долларов, выделенных Netflix на съёмки научно-фантастического сериала.
Вместо того чтобы потратить деньги на производство, режиссёр вложил их в ряд “спекулятивных сделок”, потеряв более половины суммы за два месяца. Оставшиеся средства он использовал для инвестиций в криптовалюту и покупки предметов роскоши. Среди приобретений — пять автомобилей Rolls-Royce, Ferrari, швейцарские часы за $387 тысяч, а также дизайнерская мебель и антиквариат на сумму свыше $3,3 млн.

Приговор Риншу будет вынесен 17 апреля 2026 года.

