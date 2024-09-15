Голосовое общение с ИИ Google стало бесплатным для всех Android-пользователей

Доступная бесплатно, эта новая функция позволяет пользователям участвовать в «голосовом взаимодействии» с ИИ, выходя за рамки простых текстовых вопросов и ответов. Вместо того чтобы просто отвечать на вопросы, Gemini теперь поддерживает двусторонние разговоры.

Чтобы получить доступ к этой функции, пользователи могут обновить или загрузить приложение Gemini из Google Play Store. После активации приложения они могут начать разговоры на различные темы, от сложных проектов до личных интересов.

Компания считает, что инструмент идеален для студентов, творческих личностей и других профессионалов.

В России функция, как и сам Gemini, не работает.