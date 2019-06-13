Ferra
Приложения
Сегодня 19:15

Голосового помощника Олега научили ругательствам всего за день работы

Не стоило разрешать ему учиться на открытых данных
Пользователи нового сервиса от «Тинькофф банка» — голосового помощника Олега заметили, что бот уже успел научиться грубым выражениям. А ведь запустили его только сегодня.

Дело в том, что алгоритм, лежащий в основе помощника, обучается на открытых данных. «Тинькофф банк» признал, что ему не всегда удаётся уберечь Олега от дурного влияния и пообещал принять необходимые меры, чтобы «воспитать» его. Ну, а пока бот продолжает без зазрения совести ругаться с пользователями.

twitter.com/tinkoff_bank/statuses/1139147970895634432

Журналисты редакции vc.ru также обнаружили, что голосовой помощник неправильно ставит ударения.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда искусственный интеллект обучается нехорошим вещам на открытых данных. В 2016 году Microsoft запустила чат-бота, который довольно быстро усвоил расистские стереотипы.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...