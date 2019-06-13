Голосового помощника Олега научили ругательствам всего за день работы

Дело в том, что алгоритм, лежащий в основе помощника, обучается на открытых данных. «Тинькофф банк» признал, что ему не всегда удаётся уберечь Олега от дурного влияния и пообещал принять необходимые меры, чтобы «воспитать» его. Ну, а пока бот продолжает без зазрения совести ругаться с пользователями.