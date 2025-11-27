Голосовой ИИ-помощника Gemini появился во всех видах навигации Google Maps

Активировать помощника можно командой «Ok Google». В интерфейсе навигации Gemini отображается в виде синего значка в правом верхнем углу. Помощник поддерживает разного рода голосовые команды. Например: «Поехали домой», «Останови навигацию», «Добавь остановку», «Отключи голосовые подсказки», «Избегай платных дорог» или «Покажи альтернативные маршруты».

Gemini также даёт информацию о маршруте и месте назначения: «Когда поворот?», «Во сколько прибуду?», «Какая погода?», «Где мой следующий пункт?» и «Найди кафе поблизости». Помощник понимает сложные многошаговые запросы, например: «Найди бюджетный веганский ресторан по пути и скажи, где есть парковка», с последующим подтверждением: «Поехали туда».