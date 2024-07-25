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Опубликовано 25 июля 2024, 06:45
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Голосовой помощник Amazon Alexa оказался удивительно убыточным: дефицит $25 млрд

Маркетплейс может себе это позволить
Подразделение Alexa компании Amazon было не самым прибыльным: в отчетах говорится о дефиците в 25 миллиардов долларов в период с 2017 по 2021 год. Несмотря на продажу более 500 000 устройств с поддержкой Alexa, включая колонки Echo и камеры Ring, бизнес голосовых помощников с трудом достигает рентабельности.
Голосовой помощник Amazon Alexa оказался удивительно убыточным: дефицит $25 млрд
© Ferra

Расследование The Wall Street Journal показало, что подразделение Amazon Devices, в которое входит Alexa, не имело четких сроков получения прибыли, сосредоточившись вместо этого на долгосрочных инновациях.

Сообщается, что компания продавала устройства в убыток, надеясь, что будущие доходы компенсируют первоначальные затраты. Однако ожидаемый доход от голосовых команд Alexa оказался недостаточным, а доходы от покупок, связанных с Alexa, оказались минимальными.

Стратегия Amazon теперь включает в себя генеративный ИИ для Alexa, основанный на подписке и направленный на расширение возможностей и потенциальное привлечение платных клиентов. Однако на фоне растущей усталости людей от большого числа сервисов с подписками сохраняется скептицизм в отношении того, примут ли они еще один