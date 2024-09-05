Опубликовано 05 сентября 2024, 15:431 мин.
Голосовой помощник Amazon отказался обсуждать Трампа, но поддержал Камалу Харрис“Случайная” ошибка
Цифровой помощник Amazon, Alexa, недавно высказал мнение о президентской гонке в США в 2024 году. На вопрос о причинах голосовать за бывшего президента Дональда Трампа, Alexa ответила отказом, сославшись на политику, запрещающую поддерживать политических деятелей. Однако когда ее спросили о вице-президенте Камале Харрис, Алекса поддержала ее, похвалив позицию Харрис в вопросах расовой справедливости, ее «жесткий подход к преступности» и ее опыт в области реформы уголовного правосудия.
Такое несоответствие вызвало сомнения в «беспристрастности» Alexa. Amazon быстро отреагировала на ситуацию, заявив, что инцидент был «ошибкой» и был «быстро исправлен».
Инцидент, пишут СМИ, подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу влияния ИИ на формирование политического дискурса, особенно с учетом того, что новые инструменты, включая дезинформационные, управляемые ИИ, будут играть все большую роль на выборах в стране в 2024 года.