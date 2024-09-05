Голосовой помощник Amazon отказался обсуждать Трампа, но поддержал Камалу Харрис

Такое несоответствие вызвало сомнения в «беспристрастности» Alexa. Amazon быстро отреагировала на ситуацию, заявив, что инцидент был «ошибкой» и был «быстро исправлен».

Инцидент, пишут СМИ, подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу влияния ИИ на формирование политического дискурса, особенно с учетом того, что новые инструменты, включая дезинформационные, управляемые ИИ, будут играть все большую роль на выборах в стране в 2024 года.