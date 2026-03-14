Голосовой помощник Amazon получил «дерзкий» режим с сарказмом и ругательствами

Изначально было три режима: Brief, Chill и Sweet.

Brief отвечает коротко и без лишних разговоров.

Chill может поддерживать более длинную и спокойную беседу.

Sweet делает ответы особенно дружелюбными и поддерживающими.

Теперь к ним добавился четвёртый стиль — Sassy. Этот режим делает Alexa более «дерзкой» и «остроумной». Помощник может отвечать с лёгким сарказмом, шутить и иногда использовать смягчённые или завуалированные ругательства, пишут СМИ.

При этом компания предусмотрела дополнительную защиту, чтобы дети не могли случайно включить режим Sassy. Перед активацией потребуется пройти проверку.