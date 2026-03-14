Голосовой помощник Amazon получил «дерзкий» режим с сарказмом и ругательствами

Опубликовано 14 марта 2026, 13:031 мин.
Голосовой помощник Amazon получил «дерзкий» режим с сарказмом и ругательствамиВ пределах разумного
Amazon обновила голосового помощника Alexa+, добав новые варианты «персоналий». Стилей общения, которые меняют тон и манеру ответов помощника, стало больше.
© Amazon
Изначально было три режима: Brief, Chill и Sweet.
Brief отвечает коротко и без лишних разговоров.
Chill может поддерживать более длинную и спокойную беседу.
Sweet делает ответы особенно дружелюбными и поддерживающими.
Теперь к ним добавился четвёртый стиль — Sassy. Этот режим делает Alexa более «дерзкой» и «остроумной». Помощник может отвечать с лёгким сарказмом, шутить и иногда использовать смягчённые или завуалированные ругательства, пишут СМИ.
При этом компания предусмотрела дополнительную защиту, чтобы дети не могли случайно включить режим Sassy. Перед активацией потребуется пройти проверку.