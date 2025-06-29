Голосовой помощник Daphne-AT отправят в космос

Daphne-AT анализирует данные с бортовых систем космического корабля в реальном времени — следит за уровнем кислорода, углекислого газа и других параметров. Если что-то выходит за пределы нормы, система предупреждает экипаж и предлагает решения проблемы.

Исследователи провели эксперименты: сначала студенты решали типичные неисправности в виртуальной реальности — с помощью Daphne-AT и без. С виртуальным помощником участники справлялись быстрее и с меньшей нагрузкой. Позже тесты провели и в реальных условиях NASA с участием инженеров и пилотов, но разница в результатах была незначительной — вероятно, из-за разницы в уровне подготовки участников.

По мнению авторов проекта, такие системы могут быть полезны не только в космосе, но и на Земле — например, для пожарных и спасателей.