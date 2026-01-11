Голосовой помощник Samsung Bixby будет «очень похож» на Google Gemini

Опубликовано 11 января 2026, 14:301 мин.
Голосовой помощник Samsung Bixby будет «очень похож» на Google GeminiОбновление скоро
Согласно СМИ, Samsung готовит масштабное обновление для своего голосового помощника Bixby. После перезапуска он станет «сильно напоминать конкурента» — Google Gemini, о чем свидетельствуют слитые скриншоты.
© Samsung
Ключевым изменением станет интеграция генеративного ИИ. Вместо простого поиска ссылок в интернете, обновлённый Bixby научится давать «развёрнутые» и «вдумчивые» ответы на вопросы.
Появится и несколько новых функций, уже знакомых по решениям Google:
-
Режим голосового диалога, где можно общаться с помощником в реальном времени, как с Gemini Live.
-
Аналог Circle to Search, где пользователь сможет обвести элемент на экране, чтобы ИИ проанализировал его и дал ответ.
-
Помощник также получит возможность создавать аудиоподкасты по полученным данным и работать с изображениями или аудиофайлами.
Новый Bixby будет тесно интегрирован со сторонними сервисами, такими как Uber. Ожидается, что обновление дебютирует с выходом серии Galaxy S26.
Источник:phonearena
Автор:Максим Многословный