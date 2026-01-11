Голосовой помощник Samsung Bixby будет «очень похож» на Google Gemini

Появится и несколько новых функций, уже знакомых по решениям Google:

Режим голосового диалога , где можно общаться с помощником в реальном времени, как с Gemini Live.

Аналог Circle to Search , где пользователь сможет обвести элемент на экране, чтобы ИИ проанализировал его и дал ответ.

Помощник также получит возможность создавать аудиоподкасты по полученным данным и работать с изображениями или аудиофайлами.

Новый Bixby будет тесно интегрирован со сторонними сервисами, такими как Uber. Ожидается, что обновление дебютирует с выходом серии Galaxy S26.