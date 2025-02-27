Голосовой режим ИИ Маска Grok может ругаться и имитировать секс по телефону

Исследователь ИИ Райли Гудсайд нашёл баг в Grok, когда бот начал кричать в течение 30 секунд, а затем оскорбил его и повесил трубку. Среди других «личностей» — «Романтик», «Теоретик заговора», «Нелицензированный терапевт» и даже «Док Грок», который ведет себя как врач. Пользователи также могут настраивать свои собственные «личности» для ИИ.

В отличие от таких компаний, как OpenAI, которые жестко ограничивают контент, xAI стремится к «бесцензурному» ИИ. Это соответствует видению Илона Маска о модели ИИ, которая избегает политической предвзятости и поддерживает свободу слова.