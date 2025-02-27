Опубликовано 27 февраля 2025, 00:001 мин.
Голосовой режим ИИ Маска Grok может ругаться и имитировать секс по телефонуВы знаете, где опробовать
xAI ранее представила новый режим голосового взаимодействия для своей модели ИИ Grok 3, доступный премиум-пользователям. В отличие от ChatGPT от OpenAI, Grok предлагает режимы общения без цензуры, включая режим «Unhinged», в котором можно кричать, оскорблять и ругаться, когда это необходимо. Другой режим, «Сексуальный», вступает с вами в откровенные разговоры, раздвигая границы, которых большинство чат-ботов ИИ избегают.
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Исследователь ИИ Райли Гудсайд нашёл баг в Grok, когда бот начал кричать в течение 30 секунд, а затем оскорбил его и повесил трубку. Среди других «личностей» — «Романтик», «Теоретик заговора», «Нелицензированный терапевт» и даже «Док Грок», который ведет себя как врач. Пользователи также могут настраивать свои собственные «личности» для ИИ.
В отличие от таких компаний, как OpenAI, которые жестко ограничивают контент, xAI стремится к «бесцензурному» ИИ. Это соответствует видению Илона Маска о модели ИИ, которая избегает политической предвзятости и поддерживает свободу слова.