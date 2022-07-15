Голосовых сообщений в WhatsApp станет ещё больше — теперь и в статусах

Это нововведение обнаружили в бета-версии 2.22.16.3 для Android. Сейчас в качестве статусов можно ставить изображение или текст.

Когда опция появится в стабильной версии, пользователи смогут записывать голосовое сообщение для своего статуса. Вот как это может выглядеть: