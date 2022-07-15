Голосовых сообщений в WhatsApp станет ещё больше — теперь и в статусах

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Голосовых сообщений в WhatsApp станет ещё больше — теперь и в статусахМожет, кому-то понравится
WABetaInfo продолжает изучать бета-версии WhatsApp. На этот раз авторы портала узнали, что в приложении скоро появится возможность публиковать голосовые заметки в качестве статусов.
Это нововведение обнаружили в бета-версии 2.22.16.3 для Android. Сейчас в качестве статусов можно ставить изображение или текст.
Когда опция появится в стабильной версии, пользователи смогут записывать голосовое сообщение для своего статуса. Вот как это может выглядеть:
WABetaInfo
WABetaInfo отмечает, что эта функция в настоящее время находится в стадии разработки, поэтому пока нет конкретных дат её официального выпуска. Интересно, что голосовой статус будет шифроваться как и обычные сообщения для обеспечения безопасности.