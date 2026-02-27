Гонка вооружений и ИИ довели мировой долг до рекордных… 348 триллионов долларов

Страны начали тратить гораздо больше на оборону и национальную безопасность. Параллельно с этим технологические гиганты вложили колоссальные средства в строительство дата-центров и развитие ИИ. Только в 2025 году инвестиции в эту сферу составили около 375 миллиардов долларов. Компании активно занимают деньги, выпуская облигации.

По прогнозам, в 2026 году именно потребности ИИ-сектора станут главным драйвером роста корпоративных займов в США. Например, Oracle уже накопила более 100 миллиардов долларов долга для финансирования своих проектов.

Эксперты предупреждают о рисках. Одновременный рост госрасходов и частных заимствований может привести к «перегреву» экономики и образованию пузыря на рынке ИИ.

Ситуацию усугубляет и политика США с пошлинами на импорт.