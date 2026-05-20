Google AI Studio позволит создавать приложения для Android прямо с телефона

В официальном аккаунте Google AI Studio в X сообщили, что мобильная версия сервиса скоро станет доступна. Сейчас можно заранее зарегистрироваться на тест. Владельцам iPhone тоже обещают приложение.

С помощью AI Studio на телефоне любой желающий сможет:

Создавать новые приложения «на ходу».

Сразу же проверять, как они работают.

Вносить изменения.

Публиковать готовые программы.

В мобильной версии будет доступна функция «remix» — взять уже существующее приложение, изменить его под себя и получить собственную версию, но могут быть не все возможности полноценной версии.