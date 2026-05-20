Google AI Studio позволит создавать приложения для Android прямо с телефона

Опубликовано 20 мая 2026, 16:201 мин.
Google AI Studio позволит создавать приложения для Android прямо с телефонаGoogle запускает AI Studio на мобильных устройствах
Google выпустит инструмент AI Studio на смартфоны. Создавать, тестировать и публиковать приложения для Android можно будет прямо с телефона.
В официальном аккаунте Google AI Studio в X сообщили, что мобильная версия сервиса скоро станет доступна. Сейчас можно заранее зарегистрироваться на тест. Владельцам iPhone тоже обещают приложение.
С помощью AI Studio на телефоне любой желающий сможет:
-
Создавать новые приложения «на ходу».
-
Сразу же проверять, как они работают.
-
Вносить изменения.
-
Публиковать готовые программы.
В мобильной версии будет доступна функция «remix» — взять уже существующее приложение, изменить его под себя и получить собственную версию, но могут быть не все возможности полноценной версии.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
Теги: