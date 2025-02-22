Google Assistant больше не будет сам читать уведомления через наушники

В сентябре прошлого года Google внесла это изменение для Pixel Buds, а теперь распространяет его на все наушники с поддержкой Assistant. Сообщение на форуме поддержки Google подтверждает, что обновление уже распространяется.

Хотя Google не назвал четкой причины такого решения, некоторые считают, что оно связано с соображениями конфиденциальности. Как бы то ни было, пользователям, которые полагались на автоматическое чтение уведомлений, теперь придется приспособиться к лишним действиям.