Google Assistant больше не будет сам читать уведомления через наушники

Опубликовано 22 февраля 2025, 02:151 мин.
Google Assistant больше не будет сам читать уведомления через наушникиПридется просить
Google убирает полезную функцию из наушников, подключенных к Ассистенту. Ранее он мог автоматически зачитывать уведомления вслух, когда вы активировали его, но теперь придется спрашивать об этом вручную.
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В сентябре прошлого года Google внесла это изменение для Pixel Buds, а теперь распространяет его на все наушники с поддержкой Assistant. Сообщение на форуме поддержки Google подтверждает, что обновление уже распространяется.
Хотя Google не назвал четкой причины такого решения, некоторые считают, что оно связано с соображениями конфиденциальности. Как бы то ни было, пользователям, которые полагались на автоматическое чтение уведомлений, теперь придется приспособиться к лишним действиям.