Google Assistant перестанет работать на смартфонах Android с 4 сентября

Вместо Assistant на всех поддерживаемых устройствах появится новый помощник, Gemini. Он будет запускаться по команде «Окей, Google» или при долгом нажатии на боковую кнопку телефона. Переход затронет не только смартфоны, но и часы с Wear OS, наушники и гарнитуры.

Ранее Google сообщала, что Assistant останется доступным лишь до марта 2026 года.

Если телефон слишком старый и не соответствует минимальным требованиям Gemini, или владелец живёт в регионе, где новый помощник пока недоступен (Россия в их числе), дадут продолжать пользоваться Assistant.