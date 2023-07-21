Google Ассистент научился резюмировать содержание статей на сайтах

Запрос «Резюмировать» был замечен в последней бета-версии (14.29) приложения Google. При просмотре веб-страниц через браузер голосовой помощник предложит пользователю выбрать эту опцию. Кроме того, пользователь сможет напрямую запросить резюме, сказав: «Резюмировать это».

Несмотря на то, что эта функция еще не доработана и не полностью функциональна в бета-версии, она обещает стать полезным инструментом для владельцев Android-устройств. Возможность эксклюзивного доступа для Pixel пока не подтверждена, но стоит учитывать, что Google всегда подчеркивала эксклюзивные возможности Ассистента на собственном оборудовании.