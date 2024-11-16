Google Аутентификатор получил редизайн по Material You и новые функции

Опубликовано 16 ноября 2024, 12:451 мин.
Google Аутентификатор получил редизайн по Material You и новые функцииКак и поиск
Google официально выпустила редизайн Google Authenticator 7.0, который приносит обновленный «стиль» Material You, новые функции и улучшенное взаимодействие с пользователем для пользователей Android. После постепенного развертывания, начавшегося в августе и продолжавшегося до ноября, обновление теперь полноценно доступно в Play Store.
Среди новых функций приложение теперь позволяет пользователям быстро находить свои аккаунты с помощью функции поиска, что избавляет от необходимости прокручивать список. Обновленный интерфейс «Сканировать QR-код» теперь поддерживает вспышку, а новый ярлык позволяет быстро получить доступ к сканеру прямо с главного экрана.
Еще одной важной добавкой является функция конфиденциальности, которая требует ввода PIN-кода или биометрических данных для доступа к кодам двухфакторной аутентификации.
Приложение теперь включает элементы дизайна Material You, такие как динамическая цветовая тема, закругленные углы в навигационном меню и новый округлые мотивы.