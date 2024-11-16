Google Аутентификатор получил редизайн по Material You и новые функции

Среди новых функций приложение теперь позволяет пользователям быстро находить свои аккаунты с помощью функции поиска, что избавляет от необходимости прокручивать список. Обновленный интерфейс «Сканировать QR-код» теперь поддерживает вспышку, а новый ярлык позволяет быстро получить доступ к сканеру прямо с главного экрана.

Еще одной важной добавкой является функция конфиденциальности, которая требует ввода PIN-кода или биометрических данных для доступа к кодам двухфакторной аутентификации.

Приложение теперь включает элементы дизайна Material You, такие как динамическая цветовая тема, закругленные углы в навигационном меню и новый округлые мотивы.