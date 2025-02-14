Google будет использовать ИИ для обнаружения несовершеннолетних на YouTube

В дополнение к новой функции определения возраста YouTube, Google расширяет родительский контроль. Функция «Школьное время», ограничивающая использование телефона в учебное время, теперь будет доступна на телефонах и планшетах Android. Родители также смогут одобрять или блокировать контакты на устройствах своих детей.

Google не одинок в использовании искусственного интеллекта для проверки возраста — компания •Meta также работает над аналогичными инструментами для •Instagram.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена