Google будет использовать ИИ для обнаружения несовершеннолетних на YouTube

Опубликовано 14 февраля 2025, 12:451 мин.
Google будет использовать ИИ для обнаружения несовершеннолетних на YouTubeВам есть 18?
Google разрабатывает инструмент машинного обучения для определения возраста пользователей и предотвращения доступа детей к взрослому контенту на YouTube. Эта функция, которая будет запущена в 2025 году, будет анализировать такие факторы, как история поиска и категории видео, чтобы определить, достиг ли пользователь 18 лет. Если это не так, YouTube будет применять более строгие фильтры и ограничения на контент. Глобальное внедрение запланировано на 2026 год.
В дополнение к новой функции определения возраста YouTube, Google расширяет родительский контроль. Функция «Школьное время», ограничивающая использование телефона в учебное время, теперь будет доступна на телефонах и планшетах Android. Родители также смогут одобрять или блокировать контакты на устройствах своих детей.
Google не одинок в использовании искусственного интеллекта для проверки возраста — компания •Meta также работает над аналогичными инструментами для •Instagram.
•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена