Google будет обучать ИИ на всём, что вы загрузите в её поисковые сервисы

Опубликовано 07 июля 2026, 19:551 мин.
Google будет обучать ИИ на всём, что вы загрузите в её поисковые сервисыФото, голос и т. д.
Google втихую изменила правила сбора данных. Теперь она может использовать для обучения своих нейросетей любые файлы, которые вы, и кто-либо ещё, загружаете в её поисковые сервисы.
Речь идёт о фотографиях, аудиозаписях, видео и документах, сообщает TechCrunch. Например, если вы ищете что-то через Google Lens и загружаете снимок, Google может забрать его себе. То же самое касается голосовых запросов и файлов, переданных в Google Переводчик. Распространяется правило на все продукты, связанные с поиском. Фото в Google Фото пока не трогают.
По умолчанию эта функция включена у всех. Отключить можно в настройках аккаунта. Для этого зайдите в раздел истории поисковых сервисов и снимите галочку «Сохранять медиа». Затем перейдите на страницу персонализации поисковых сервисов и убедитесь, что там тоже ничего не сохраняется.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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