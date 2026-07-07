Google будет обучать ИИ на всём, что вы загрузите в её поисковые сервисы

Речь идёт о фотографиях, аудиозаписях, видео и документах, сообщает TechCrunch. Например, если вы ищете что-то через Google Lens и загружаете снимок, Google может забрать его себе. То же самое касается голосовых запросов и файлов, переданных в Google Переводчик. Распространяется правило на все продукты, связанные с поиском. Фото в Google Фото пока не трогают.

По умолчанию эта функция включена у всех. Отключить можно в настройках аккаунта. Для этого зайдите в раздел истории поисковых сервисов и снимите галочку «Сохранять медиа». Затем перейдите на страницу персонализации поисковых сервисов и убедитесь, что там тоже ничего не сохраняется.