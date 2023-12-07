Google Chat получил новый дизайн и долгожданные функции

В приложении появилась долгожданная функция «Отключить звук», позволяющая отдохнуть от непрекращающихся уведомлений. Теперь пользователи могут глушить разговоры, визуально расставляя приоритеты и удобно перемещая их в самый низ раздела разговоров.

Что касается дизайна, то Google изменил значок строки состояния, сделав его более чистым и обеспечив «гармоничное визуальное восприятие».