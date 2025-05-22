Google Chrome научили автоматически менять утёкшие пароли

Однако, чтобы функция заработала, разработчики сайтов должны заранее её поддержать — добавить специальную страницу для смены пароля. Поэтому Google заранее информирует о нововведении, чтобы подготовиться к запуску позже в этом году.

Также Chrome упростит вход на сайты с поддержкой passkey (ключей доступа). Если нужного ключа нет на устройстве, Chrome позволит использовать обычный способ входа — логин и пароль.