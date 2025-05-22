Приложения
Опубликовано 22 мая 2025, 09:00
1 мин.

Google Chrome научили автоматически менять утёкшие пароли

Если вы разрешите
На конференции I/O 2025 Google анонсировала новую функцию для браузера Chrome — возможность автоматически менять скомпрометированные пароли. Если Chrome обнаружит, что вы вошли на сайт с утёкшим паролем, появится кнопка «Изменить за меня». Нажав её, вы сможете быстро обновить пароль, а новые данные автоматически сохранятся в менеджере паролей Google.
Google Chrome научили автоматически менять утёкшие пароли

© Ferra.ru

Однако, чтобы функция заработала, разработчики сайтов должны заранее её поддержать — добавить специальную страницу для смены пароля. Поэтому Google заранее информирует о нововведении, чтобы подготовиться к запуску позже в этом году.

Также Chrome упростит вход на сайты с поддержкой passkey (ключей доступа). Если нужного ключа нет на устройстве, Chrome позволит использовать обычный способ входа — логин и пароль.