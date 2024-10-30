Google Chrome перестал быть таким «прожорливым»: улучшена экономия памяти

Каждый режим предлагает свой подход к управлению неактивными вкладками, снижая использование памяти и ускоряя производительность в зависимости от потребностей пользователя и системы: Стандартный режим отключает вкладки в зависимости от нагрузки компьютера, Сбалансированный учитывает как привычки пользователя, так и системные требования, а Продвинутый быстрее приостанавливает неактивные вкладки.

Chrome также добавил инструмент Performance Detection для выявления возможных замедлений и мгновенных предложений по их устранению. Например, Chrome может предложить закрыть вкладки с высоким потреблением ресурсов для активного окна. Пользователи получат уведомление о «проблеме производительности» и смогут нажать «Исправить», чтобы улучшить работу браузера.