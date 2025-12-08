Google Chrome получил улучшенное автозаполнение

Когда вы вошли в свой аккаунт, Chrome на Windows, macOS, Android и iOS может автоматически подставлять ваше имя, email, а также сохранённые домашний и рабочий адреса.

В Chrome для Android улучшили подсказки автозаполнения, которые появляются над экранной клавиатурой. Вместо одной строки теперь отображаются две. У двух контактов с одинаковым именем, например, вы увидите дополнительные детали, такие как адрес, и сможете быстрее выбрать нужный вариант. Google также улучшила работу автозаполнения с международными адресами. Позже появится поддержка фонетических имён в Японии.

Недавно на ПК появилась функция «расширенного автозаполнения», она может подставлять паспортные данные, номер водительских прав, сведения об автомобиле и карты лояльности. Теперь это появилось в Chrome на Android.