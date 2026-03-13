Google Chrome появится на ARM-ноутбуках с Linux

Опубликовано 13 марта 2026, 14:071 мин.
Google Chrome появится на ARM-ноутбуках с LinuxУже в 2026 году
Браузер Google Chrome в 2026 году официально появится на устройствах с ARM64-процессорами, работающих на Linux. Релиз запланирован на второй квартал года.
Хоть ARM-чипы обычно используются в смартфонах, в последнее время их стали чаще ставить и в ноутбуки. Поэтому необходимость в отдельной версии «хрома» становится острее. В 2024 году, например, Google Chrome уже посетил Windows-устройства на ARM. Теперь очередь дошла и до Linux.
Новая версия Chrome будет практически такой же, как на других платформах. Пользователи смогут устанавливать расширения, пользоваться Google Pay, а также синхронизировать пароли и закладки.
Правда, занят рынок будет тяжело — от отсутствия браузеров Linux явно не страдает.